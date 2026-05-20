スターバックスのチルドカップシリーズに、初夏に向けた新商品「ストロベリークラッシュミルク」が2026年5月19日(火)から加わったので、さっそく飲んでみました。ストロベリークラッシュミルク｜スターバックス® チルドカップhttps://enjoystarbuckschilled.jp/strawberry.htmlカップはこんな感じで、全体的にいちごのようなデザインになっています。一粒ずつ丁寧に手摘みしたいちご果肉・果汁を使用しているとのことで、果汁