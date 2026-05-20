YouTubeが2026年5月19日に開催されたGoogleの年次開発者会議「Google I/O 2026」に合わせて、対話型検索「Ask YouTube」、YouTubeショートのリミックス機能やYouTube Createアプリへのマルチモーダル生成AIGemini Omniの対応を発表しました。YouTube launches interactive search and AI video remixing for creators - YouTube Bloghttps://blog.youtube/news-and-events/youtube-news-google-io-2026/Ask YouTubeはユーザーがよ