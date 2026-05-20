「パドレス４−５ドジャース」（１９日、サンディエゴ）ドジャースが劇的な逆転勝利で首位の座を奪回。九回にアンディ・パヘズ外野手が決勝犠飛を放ったが、フレディ・フリーマン内野手が絶賛を惜しまなかった。「今まで見た中で、最も素晴らしい打席の一つだ」。フリーマンはベンチに戻ってきたパヘズにこう伝えたという。九回１死三塁、絶対守護神のミラーから懸命に粘った。そして浮いてきたボールをきっちりライトへはじ