◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）１週前追い切り＝５月２０日、栗東トレセンアスクエジンバラ（牡３歳、栗東・福永祐一厩舎、父リオンディーズ）は今までつきっきりで騎乗していた岩田康誠騎手が１７日の落馬事故でけがをしたため、息子の岩田望来騎手＝栗東・フリー＝が手綱を執り、１週前追い切りを行った。ＣＷコースでマテンロウアワー（３歳未勝利）を内から７馬身追走して、