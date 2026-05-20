◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）１週前追い切り＝５月２０日、栗東トレセン

アスクエジンバラ（牡３歳、栗東・福永祐一厩舎、父リオンディーズ）は今までつきっきりで騎乗していた岩田康誠騎手が１７日の落馬事故でけがをしたため、息子の岩田望来騎手＝栗東・フリー＝が手綱を執り、１週前追い切りを行った。

ＣＷコースでマテンロウアワー（３歳未勝利）を内から７馬身追走して、７ハロン９７秒６―１１秒８で２馬身半の先着。「かわしてから、フワッと気を抜いたとのこと。この馬にしては（上がりは）若干物足りない時計でした」と福永調教師は切り出しつつ、「左回りの日曜にしっかりやっていますから」と冷静に説明した。

福永調教師は右肩をケガした岩田康誠騎手と月曜日に電話で話したという。「僕のために無理をするならやめてくださいと言ったら、『いや、自分のためなので』と。そうなると止めたって、止まらない人やから。うちは待つしかない。こんなタイミングで、神様もいたずらなものやね」と現状を説明し、主戦の回復を願った。