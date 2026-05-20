X（旧Twitter）で話題になっているのは、思わぬ形で「日本地図」を体現してしまったわんこの姿。その光景は記事執筆時点で42万1000回を超えて表示されており、「これは間違いなく日本地図ｗ」「完成度高くて草」「家事の疲れが吹っ飛びます」などのコメントの他、2万2000件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：洗い物が終わり、ふと犬を見てみた結果→『北海道のクッション』と寝転がり…奇跡的な『まさかの瞬間』