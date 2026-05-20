X（旧Twitter）で話題になっているのは、思わぬ形で「日本地図」を体現してしまったわんこの姿。その光景は記事執筆時点で42万1000回を超えて表示されており、「これは間違いなく日本地図ｗ」「完成度高くて草」「家事の疲れが吹っ飛びます」などのコメントの他、2万2000件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：洗い物が終わり、ふと犬を見てみた結果→『北海道のクッション』と寝転がり…奇跡的な『まさかの瞬間』】

まるで日本地図！？

Xアカウント「@komachiaya_」の投稿主さんは、コーギーの『こまち』ちゃんの可愛い姿を紹介しています。投稿主さんが洗い物を終え、ふと部屋を見たときのこと。そこには、思わず二度見してしまう光景が広がっていたそうです。

こまちちゃんは、北海道の地図がプリントされた大きなクッションのそばでスヤスヤお昼寝中。壁に立てかけられたクッションの下で、こまちちゃんが仰向けになって寝ていたのですが、その姿が絶妙な形になっていたのだとか。

やや体をくねっと曲げた寝相は、なんと日本の本州そっくり。さらに、クッションへそっと添えられた鼻先が「青森県」のようにも見え、まるで日本地図が完成しているかのようだったそうです。

偶然とは思えない配置に、投稿主さんも思わず笑ってしまったのだとか。

北海道愛が強すぎる♡

そんなこまちちゃんは、実はこの「北海道クッション」が大のお気に入り。勢いよくジャンプしてクッションの上へ乗り、そのまま気持ちよさそうにお昼寝することも多いそうです。しかも口には、小さなサイズの「北海道クッション」をくわえていることもあるのだとか。

その小さなクッションをコロンと転がしてしまうと、「取って…」と言いたげな視線で投稿主さんをじーっと見つめてくるそう。お気に入りへの愛が強すぎる姿がなんとも愛らしく、見ているだけでホッコリしてしまうこまちちゃんなのでした♡

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「青森の角度が完璧すぎて草」「千葉は左足らへんかしら」「新たな地図スタイルだね！」など沢山の反響がありました。

Xアカウント「@komachiaya_」には、こまちちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Xアカウント「@komachiaya_」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。