赤ちゃんとサモエドの微笑ましい光景が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で52万1000回再生を突破し、「ほんまにかわいいむり…」「愛おしいなぁ…」「子守上手ですね」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：赤ちゃんが大型犬の近くで遊んでいたら、突然『睡魔』に襲われてしまい…尊すぎる『まさかの電池切れ』】 仲睦まじい2人にホッコリ♡ TikTokアカウント「kohaku.118