パドレス―ドジャース戦卓球の元日本代表で五輪3大会連続メダリストの石川佳純さんが19日（日本時間20日）、ペトコ・パークで行われたパドレス―ドジャース戦の始球式に登場した。「SD」のロゴが入ったパドレスのキャップとユニホームをまとった石川さんがマウンドに上がった。背番号はアンバサダーを務める木下グループ提供の映画「Michael／マイケル」の日本公開日、6月12日から「612」。左腕から見事なノーバウンド投球を披露