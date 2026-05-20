◇プロ野球 セ・リーグ 阪神 4-2 中日(19日、倉敷)阪神は中日との3連戦初戦に勝利。藤川球児監督が試合後、安打を放った2人のルーキーを称賛しました。倉敷で開催されたこの試合は佐藤輝明選手の適時打で先制すると、3回には佐藤選手に12号2ランホームラン。投げては先発・西勇輝投手が5回2失点と粘りの投球を見せると、6回以降はリリーフ陣が中日打線を無安打無得点に抑え、接戦を制しました。藤川監督は勝利に「すごくうれし