◇プロ野球 セ・リーグ 阪神 4-2 中日(19日、倉敷)

阪神は中日との3連戦初戦に勝利。藤川球児監督が試合後、安打を放った2人のルーキーを称賛しました。

倉敷で開催されたこの試合は佐藤輝明選手の適時打で先制すると、3回には佐藤選手に12号2ランホームラン。投げては先発・西勇輝投手が5回2失点と粘りの投球を見せると、6回以降はリリーフ陣が中日打線を無安打無得点に抑え、接戦を制しました。



藤川監督は勝利に「すごくうれしいですね。岡山で年間1試合のゲーム。みんな大事に大事に、攻めるところは攻めて、守る方でも攻めながらいいゲームをしてくれました」と選手たちをたたえます。

この日は地元・岡山出身のドラフト3位ルーキー・岡城快生選手と、プロ初スタメンのドラフト1位ルーキー・立石正広選手がそれぞれ1打席目で安打を記録。先制のホームを踏んだ岡城選手には「1打席目でいきなりいい結果を出してくれて。いい姿を見せられたんじゃないですか」と話します。

プロ初打席で初球をヒットにした立石選手については、「スイングはいいですよね。いい1本になったと思います」と笑顔。「とにかく健康に努めながらどんどん前向きに挑戦していくことですね」と今後に期待を寄せました。

初ヒットの一方でチャンスでの凡退もあった立石選手ですが、インタビュアーからそのことを振られると「そんなの今日は全然関係ないですね」と即座にフォロー。

「(今日は)バットが振れるか。ベンチからもみんな『とにかく何でも振ってこい！』といった声を出していました。なかなかみんな1球目から振れないと言っています。(初球を打った立石選手は)素晴らしいですね」と、デビュー戦で積極的な姿勢を見せた立石選手を称賛しました。