◆米大リーグパドレス―ドジャース（１９日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１９日（日本時間２０日）、敵地・パドレス戦に「１番・ＤＨ」でスタメンに名を連ねた。直近５戦で４度のマルチ安打と好調だけに、５戦ぶり８号に期待がかかる。相手先発右腕はキャニングは今季０勝２敗、防御率１０・６４。大谷は試合前時点で通算７打数１安打の打率１割４分３厘、２三振とな