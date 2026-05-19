国防長官の異例な特定候補の行事出席に国防総省は「長官がパープルハート勲章授与行事のためケンタッキー州に行ったついでに個人の資格でガルライン候補支持行事に参加したもの」と説明した。国防総省報道官はハッチ法など関連法律違反の有無に対する内部検討の結果問題はないという判断が下されたと明らかにした。◇「連邦公務員の政治中立違反」議論広がるだが連邦公務員の政治的中立が厳格に要求される上に現在イラン戦争を指揮