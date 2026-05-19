クマに襲われる被害が後を絶ちません。【写真を見る】「300頭」「クマが行進してた」…クマ目撃アプリにイタズラ投稿続発一方、出没を巡るウソの投稿されるなど、新たな問題も浮上してます。「クマが線路の上で乱闘していた」など、ウソの投稿が自治体の業務を圧迫しています。「もうダメだと思った」クマ襲撃の瞬間…70代男性2人が語る恐怖新潟県南魚沼市に住む関正利さん（70）は、農作業中にクマに襲われました。こめかみや耳、