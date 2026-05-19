倉敷マスカットスタジアムで、先ほど午後6時から「阪神―中日」戦が行われています。球場は、試合前からファンの熱気であふれていました。 【写真を見る】「サトテルのホームランとかいっぱい見たい」阪神・西勇輝投手、中日・金丸投手の先発で熱戦【倉敷マスカットスタジアム】 岡山で開催される唯一の1軍公式戦 （湯浅亜紗美記者）「毎年恒例の倉敷マスカットスタジアムでの阪神戦。会場は、多くのファンでにぎわ