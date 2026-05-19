（パリ中央社）台湾映画の名作「魯冰花」（ルービンファ）のデジタルリマスター版がフランス時間17日、第79回カンヌ国際映画祭の「カンヌ・クラシック」部門で世界初上映された。デジタル修復を手がけた国家映画・視聴文化センターの褚明仁（ちょめいじん）董事長（会長）は、国際社会で台湾への関心が高まるにつれて、台湾映画も台湾について伝える重要な役割を果たしていると述べ、これこそが「魯冰花」がカンヌ・クラシッ