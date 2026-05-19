直近50回の出現データを紹介します。よく出ているのは「4」と「9」で、ゾロ目もそれぞれ6回と5回。「6」は、ゾロ目が一度も出ていません。「66」が最後に出たのは3月2日です。では、名人の予想から。「最近の出現傾向から『0』『6』『7』を“キーナンバー”に選びました。千の位に『1』と『8』を固定し、キーナンバーを中心に流します」続いて、4月30日にストレート的中の達人、遠藤秀さん。「本命はバラナンバーで、『1』『