【ナンバーズ4】出萌クンの萌え予想（5月19日〜5月25日）

直近50回の出現データを紹介します。よく出ているのは「4」と「9」で、ゾロ目もそれぞれ6回と5回。「6」は、ゾロ目が一度も出ていません。「66」が最後に出たのは3月2日です。

では、名人の予想から。

「最近の出現傾向から『0』『6』『7』を“キーナンバー”に選びました。千の位に『1』と『8』を固定し、キーナンバーを中心に流します」

続いて、4月30日にストレート的中の達人、遠藤秀さん。

「本命はバラナンバーで、『1』『2』『4』『5』『8』の組み合わせ。押さえでゾロ目『11』『66』で勝負です！」

【5月19日〜5月25日】

出萌クンの萌え予想

1973 8309

1036 8963

1900 8030

1636 8669

1779 8377

遠藤さんの達人予想

4218 4115

4215 4116

4285 5116

4185 4667

2185 3667

直近7回の当せん数字

※はゾロ目

5月7日 第6978回 1595※

5月8日 第6979回 1421※

5月11日 第6980回 8852※

5月12日 第6981回 9974※

5月13日 第6982回 2169

5月14日 第6983回 7052

5月15日 第6984回 1569