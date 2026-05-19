この30年で紫外線量が5倍に増え、5月も要注意だと2026年5月19日放送の「羽鳥慎一モーニングショー」（テレビ朝日系）は呼びかける。気象庁によると、外出自粛を呼びかけるレベルの紫外線を観測した日数が1990年は27日だったのに対して2023年には89日と観測史上最多となり、2025年は70日だった。大気汚染の改善で紫外線が多く届くように地表に届く紫外線量は増加傾向にあるとする。羽鳥慎一さんはその理由として「大気汚染が改善し