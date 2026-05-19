竹内涼真主演ドラマ『再会〜Silent Truth〜』（テレビ朝日系）には、やたら癖の強いキャラクターがいた。ネバネバと粘性のある訛り言葉を操るその人は、山田純大が演じていた。堺雅人主演の大ヒットドラマ『半沢直樹』シリーズ（TBS系）では、朗々（ろうろう）としたネチネチキャラを演じ、ネット上でも話題になった。俳優デビュー作は、1997年放送の連続テレビ小説『あぐり』（NHK）。30周年を迎えようとしている大ベテラン