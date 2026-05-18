■ゴム製品5194 相模ゴム工業 2026年3月期 本決算（Point: 主力コンドームの国内外販売動向とヘルスケア分野の収益性） ■ガラス・土石製品5363 東京窯業 2026年3月期 本決算（Point: 鉄鋼業界向け耐火物の需要推移と原材料コストの価格転嫁進捗） ■小売業7621 うかい 2026年3月期 本決算（Point: インバウンド客数と客単価の推移、高級飲食の出店計画をチェック） ※本稿は、投資における情報提供を目的としたもので