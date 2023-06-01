目澤秀憲コーチにパッティング理論を聞くと、今までの常識を覆す独自の理論をもっていた！ 超オススメな構えと打ち方を伝授！ ストレート軌道は打点が上下にズレやすい バックスイングとフォローが左右対称になる緩やかな円軌道が理想！（〇） フェース面を真っすぐボールに向けたままテークバックするとヘッドが高く上がってしまう！（×） 最初に解説したとおり、パ