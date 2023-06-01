米スタンフォード大で野球と学業の両立を図る佐々木麟太郎内野手（２１）の去就が注目されている。すでに昨秋のＮＰＢドラフトではソフトバンクから１位指名。７月にはＭＬＢドラフトも控える中、目利きのスカウトが口にした?評価?とは――。２０２４年に花巻東高校を卒業した佐々木は日本でプロや大学に進まず、米国の超難関大学に進学。全米アマチュアの一流どころが集まるＮＣＡＡ（全米体育協会）所属の同大で２年目のシー