5月16日、タレントの指原莉乃と若槻千夏がMCを務めるバラエティ番組『指原千夏』（フジテレビ系）が放送され、指原がオーディション番組のオファーを断っていたことを明かし、話題となっている。番組内で若槻から「Netflixとかでオーディションやるってなったらやるんすか？」と聞かれた指原は、「もう断りました。ネトフリさんじゃないけど」と即答。これに若槻は驚きを見せ、「相談してほしかった」「40分あれば説得できた」