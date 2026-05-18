新型「ヴォクシー」発売！トヨタのミドルサイズミニバン「ヴォクシー」が、2026年5月6日に一部改良を受けて発売されました。現行モデルは2022年1月に登場した4代目にあたりますが、デビューから5年目を迎えた今回、カーボンニュートラル社会への貢献を見据えたパワートレインの再編を筆頭に、内外装の質感向上や装備の充実など、多岐にわたるアップデートが行われています。【画像】これが「改良版ヴォクシー」です！ 画像を見