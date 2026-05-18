2028年登場とみられていたが……フォルクスワーゲンは、『ゴルフ』のEV版を2020年代末まで発売する予定はない。同ブランドのトーマス・シェーファーCEOが確認した。【画像】ゴルフ相当の電動ハッチバック、欧州向け主力EV【フォルクスワーゲンID.3を詳しく見る】全16枚以前、情報筋はAUTOCARに対し、『IDゴルフ』と呼ばれる見込みのこのEVが2028年に発売されると伝えていた。9代目となる次期型ゴルフのシルエット画像