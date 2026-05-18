新しい表情を手に入れた308ハイブリッドステランティス・ジャパンは5月15日、プジョーのCセグメントハッチバック『プジョー308GTハイブリッド』をマイナーチェンジして発売した。【画像】より精悍で先進的に！新型プジョー308GTハイブリッドのディテール全13枚今回の改良ではエクステリアデザインが刷新され、より精悍でモダンなスタイルへと進化を遂げた。プジョー308GTハイブリッドをマイナーチェンジ。