ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！文字の順番を入れ替えるだけで、聞き馴染みのある「ある単語」に大変身します。制限時間は1分間。パズルのピースを埋めるような感覚で、頭を柔らかくして考えてみてください。あなたは時間内に正解にたどり着けるでしょうか？問題：「ん て う し ん」次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。ん て う し んヒント：最後の文字は「ん」答えを見る↓↓↓