【アナグラムクイズ】「ん て う し ん」を並び替えると？ 1分以内で挑戦しよう
ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！
文字の順番を入れ替えるだけで、聞き馴染みのある「ある単語」に大変身します。制限時間は1分間。パズルのピースを埋めるような感覚で、頭を柔らかくして考えてみてください。あなたは時間内に正解にたどり着けるでしょうか？
ん て う し ん
ヒント：最後の文字は「ん」
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▼解説
正解は「試運転（しうんてん）」です！ 「ん」が2つあるのがこの問題の難しいポイントでした。正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
文字の順番を入れ替えるだけで、聞き馴染みのある「ある単語」に大変身します。制限時間は1分間。パズルのピースを埋めるような感覚で、頭を柔らかくして考えてみてください。あなたは時間内に正解にたどり着けるでしょうか？
問題：「ん て う し ん」次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。
ん て う し ん
ヒント：最後の文字は「ん」
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正解：しうんてん正解は「しうんてん」でした。
▼解説
正解は「試運転（しうんてん）」です！ 「ん」が2つあるのがこの問題の難しいポイントでした。正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)