バラバラに並んだ5つのひらがなを並び替えて、正しい単語を完成させるアナグラムクイズです！ 今回のお題は「んてうしん」。1分以内に正解を見つけられるでしょうか？ 脳のストレッチ感覚で、ぜひ気軽に挑戦してみてください。

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ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！

文字の順番を入れ替えるだけで、聞き馴染みのある「ある単語」に大変身します。制限時間は1分間。パズルのピースを埋めるような感覚で、頭を柔らかくして考えてみてください。あなたは時間内に正解にたどり着けるでしょうか？

問題：「ん て う し ん」

次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。

ん て う し ん

ヒント：最後の文字は「ん」

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正解：しうんてん

正解は「しうんてん」でした。

▼解説
正解は「試運転（しうんてん）」です！ 「ん」が2つあるのがこの問題の難しいポイントでした。正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)