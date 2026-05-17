栃木県上三川町の住宅で住人の富山英子さんが胸などを刺されて殺害された事件で、警察は、指示役とみられる、竹前海斗（たけまえ・かいと）容疑者(28)を羽田空港で、竹前美結（たけまえ・みゆう）容疑者(25)を下野署でそれぞれ強盗殺人容疑で逮捕したと発表しました。