タレントの上沼恵美子（71）が15日放送の「松任谷由実のオールナイトニッポンGOLD」にゲスト出演。亡き父のかつての職業を明かした。1971年、姉の芦川百々子と漫才コンビ・海原千里・万里を組みデビューした上沼。海原お浜・小浜への弟子入りは「うちの父が好きでして。無理やり師匠のところに寄せていただいた」と告白。「姉も私もお笑いなんて全然好きじゃなかったです。お姉ちゃんなんて役場に勤めたいって言うて、父とごっ