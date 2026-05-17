アイドルグループ「ＣＵＴＩＥＳＴＲＥＥＴ」の川本笑瑠（２４）、増田彩乃（２２）が１７日、ＴＢＳ系「サンデージャポン」に出演。国民的アニメ「名探偵コナン」のヒロイン・毛利蘭役などで知られる声優の山崎和佳奈さんを偲んだ。山崎さんは今年２月１６日、病気療養のため当面の間、活動を休止することを発表。同番組では２００１年からナレーションを務めていた。増田は「生まれてからずっと蘭姉ちゃんの声といえば山