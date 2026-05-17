札幌・南警察署は2026年5月16日、住所・職業・年齢全て自称の札幌市中央区に住む無職の男（70）を暴行の疑いで現行犯逮捕しました。男は5月16日午後7時ごろ、札幌市中央区の住宅内で女性（39）の腹部を殴る暴行を加えた疑いが持たれています。警察によりますと、女性は知人宅で複数人と飲酒をしていた際に、訪れた男から暴行を受けたということです。男と女性に面識があったかは分かっていません。女性の知人が「女性が腹部を殴ら