「奨学金の返済があるなら結婚できない」結婚目前で婚約者から“非情な宣告”を突きつけられた女性から、弁護士ドットコムに相談が寄せられています。女性は婚約指輪の購入や式場の予約、親族への挨拶も済ませ、幸せの絶頂にいたそうです。しかし、月々数万円の奨学金返済の存在を理由として、婚約者から突然「全額返済するまで白紙」と告げられたといいます。女性の奨学金の総額は800万円にのぼるそうですが、婚約者には返済計画