ミスヤングチャンピオン2025グランプリでバスト90cmのニュースター・葵りんご。桃月なしこらが所属するゼロイチファミリア期待のタレントだ。「女の子のアイドルが好きで、好きな子がどんどんグラビアを始めていくのを見て私も挑戦してみたいと思って始めました。憧れは田中美久さん。かわいいところはもちろん、すごくストイックなところを尊敬しています」天真爛漫な性格も魅力だ。「写真だと落ち着いて見えるみたいなんです