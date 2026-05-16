ミスヤングチャンピオン2025グランプリでバスト90cmのニュースター・葵りんご。桃月なしこらが所属するゼロイチファミリア期待のタレントだ。

「女の子のアイドルが好きで、好きな子がどんどんグラビアを始めていくのを見て私も挑戦してみたいと思って始めました。憧れは田中美久さん。かわいいところはもちろん、すごくストイックなところを尊敬しています」

天真爛漫な性格も魅力だ。

「写真だと落ち着いて見えるみたいなんですが、昔から天然だねと言われることの方が多いです。子供の頃は、学校からランドセルを背負って帰ってきたのに、中身が空っぽだったことがあります（笑）」

兵庫県出身で一人っ子の彼女の活躍を、地元の両親も応援しているという。

「家に帰ると私が載っている雑誌がどんどん増えていくので、今回も絶対買ってくれると思います。仕事にも生かせる趣味を始めたいなと思っていたときに、お父さんに『釣りかゴルフなら教えるよ』って言ってもらって最近ゴルフを始めました。両親や応援してくれているファンの方に恩返しができるようなタレントを目指して頑張ります！」

あおいりんご

2002年3月22日生まれ 兵庫県出身 T160・B90W60H85 アイドルグループのメンバーとして活躍し、2025年には「ミスヤングチャンピオン2025」でグランプリを獲得。そのほか最新情報は、公式X（@aoiringo_01）、公式Instagram（@a0._.oi）にて

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写真・市川秀明

スタイリスト・工藤沙恵（ミタケイショウ）

ヘアメイク・塩田結香（JULLY）