ÆüËÜÍ¿ô¤Î±Ç²è¥¬¥¤¥É¡¦¹â¶¶¥è¥·¥¤¬¡Ø¥·¥ó¥×¥ë¡¦¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¡¿¶öÁ³¡Ù¤ò¥ì¥Ó¥å¡¼¡ª
©LesFilmsPelleas
²æ¡¹¤¬¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ë¼êÃÊ¤òÍÑ¤¤¤Æ¤Ç¤â¡Ö¿Í¸¢¡×¤ò»à¼é¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬À¯¼£¸¢ÎÏ¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¹éÌä¤µ¤ì»¦¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤ÎºÇ¸å¤ÎºÖ¤À¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
µÕ¤Ë¤¤¤¨¤Ð¡¢·ûË¡¤Î¡Ö¿Í¸¢¡×Í×¹à¤ËÉÔËþ¤òÏ³¤é¤·¤¿¤ê¡¢¤½¤Î²þÊÑ¤äÀ©¸Â¤Î²ÄÇ½À¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ëÀ¯¼£²È¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ê¤éÀ¯¼£¸¢ÎÏ¤òÍÑ¤¤¤Æ¿Í¡¹¤ò¹´Â«¤·¤¿¤ê¹éÌä¤·¤¿¤ê»¦¤·¤¿¤ê¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
ÆÈºÛ¤ä¿À¸¢À¯¼£¤È¤¤¤Ã¤¿À¯¼£ÂÎÀ©¤Î¤â¤È¤Ç¡Ö¿Í¸¢¡×¤Ï¤¤¤È¤â´ÊÃ±¤ËÆ§¤ß¤Ë¤¸¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÆÈºÛ¼Ô¤ä¡Ö¿À¡×¤Î¸¢°Ò¤¬¡Ö¿Í¸¢¡×¤è¤ê¾å°Ì¤ËÃÖ¤«¤ì¤ë¤«¤é¤À¡½¤³¤ì¤Þ¤¿µÕ¤Ë¤¤¤¨¤Ð¡Ö¿Í¸¢¡×¤ò·Ú»ë¤¹¤ëÀ¯¼£²È¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¸¢°Ò¡¦¸¢ÎÏ¤¬Á¢¤Þ¤·¤¤¤Î¤À¡£
¿À¸¢¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤¿¥¤¥é¥ó¤Î¸¢°Ò¼çµÁÅªÂÎÀ©¤Î¤â¤È¤ÇÅê¹ö¤µ¤ì¤¿²áµî¤Î¤¢¤ë¼ç¿Í¸ø¤¬¤¢¤ëÆü¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òÌÇÃã¶ìÃã¤Ë¤·¤¿Ä¥ËÜ¿Í¤Î´Ç¼é¤é¤·¤ÃË¤ò¸«¤Ä¤±¡¢ÆÍÈ¯Åª¤ËÙÇÃ×¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤«¤éËÜºî¤ÎÊª¸ì¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
ÆÃÄ§Åª¤ÊµÁÂ¤ÏÁþ¤´Ç¼é¤Î¤½¤ì¤Ë´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¼ý´Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÏÌÜ±£¤·¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
ÙÇÃ×¤·¤¿ÃË¤Ï´Ç¼éËÜ¿Í¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÊÌ¿Í¤Ê¤Î¤«¡©
¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î¡Ö¿Í¸¢¡×¤ò¤Ê¤¤¤¬¤·¤í¤Ë¤·¤¿Áê¼ê¤Î¡Ö¿Í¸¢¡×¤òÆ§¤ß¤Ë¤¸¤ë¤³¤È¤ÏÀµÅö²½¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡
ÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ëÌä¤¤¤Ï½Å¤¤¡£
STORY¡§¤«¤Ä¤ÆÉÔÅö¤ÊÍýÍ³¤ÇÅê¹ö¤µ¤ì¤¿¥ï¥Ò¥É¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ò¹éÌä¤·¤¿ÃË¤È¶öÁ³½Ð²ñ¤¦¡£¤È¤Ã¤µ¤ËÃË¤ò¹´Â«¤·¡¢¹ÓÌî¤Ë·ê¤ò·¡¤Ã¤ÆÃË¤òËä¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥ï¥Ò¥É¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÃË¤ÎID¥«¡¼¥É¤ÎÌ¾Á°¤ÏÉü½²¤¹¤Ù¤Áê¼ê¤È°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿......
½Ð±é¡§¥ï¥Ò¥É¡¦¥â¥Ð¥·¥§¥ê¤Û¤«
¾å±Ç»þ´Ö¡§103Ê¬
Á´¹ñ¸ø³«Ãæ