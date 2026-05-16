楽天は16日、5月22日〜24日のロッテ戦（楽天モバイル 最強パーク宮城）で「ご当地グルメまつり」を開催すると発表した。▼ 開催概要開催日：5月22日（金）〜24日（日）開催時間：試合開始3時間前〜試合終了30分後まで開催場所：楽天モバイル 最強パーク宮城正面広場主催：株式会社楽天野球団▼ 出店店舗ラインナップ・世界の山ちゃん「幻の手羽先」・一縁「紫峰牛の牛刺し串」・月美家「お好み焼き」・醍醐味「北海ザンギ」・ね