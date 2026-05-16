こども家庭庁が発表した令和7年公表分の報告書によれば、母子家庭の平均年間就労収入は236万円にとどまっています。特に子どもが小さい時期は、家賃や生活費の重圧から「親を頼らざるを得ない」ケースが後を絶ちません。しかし、そこには「親子共倒れ」という深刻なリスクが潜んでいることも。本記事では、Aさんの事例とともに、実家へ身を寄せたひとり親世帯が陥りやすい「親子共倒れ」のリスクについて社会保険労務士法人エニシ