U-17日本代表の北原槙が左足弾を決めたサウジアラビアで開催されているU-17アジアカップ（アジア杯）2026に出場しているU-17日本代表は、5月15日にU-17タジキスタン代表と対戦して5-0で勝利を飾った。この試合ではFC東京のMF北原槙が2ゴールを挙げる活躍を見せたが、アジア杯公式Xアカウントは、最終的に決勝点となった先制点の動画をアップした。互いにU-17W杯出場を決めていた一戦で、日本が均衡を前半42分に破る。ボール回