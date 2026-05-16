U-17日本代表の北原槙が左足弾を決めた

サウジアラビアで開催されているU-17アジアカップ（アジア杯）2026に出場しているU-17日本代表は、5月15日にU-17タジキスタン代表と対戦して5-0で勝利を飾った。

この試合ではFC東京のMF北原槙が2ゴールを挙げる活躍を見せたが、アジア杯公式Xアカウントは、最終的に決勝点となった先制点の動画をアップした。

互いにU-17W杯出場を決めていた一戦で、日本が均衡を前半42分に破る。ボール回しの中心となっていたMF岩土そらがゴール前にスルーパスを送ると、背番号10を背負う北原がこれを受けて左足でゴール右隅へ確実に決めた。ゴール後に北原は、FC東京のチームメイトでもあるMF佐藤恵允も見せるクーニャダンスでゴールを喜んだ。

このゴールで前半を1点リードで折り返した日本は、後半にゴールラッシュを見せる。後半8分に相手に退場者が出たことで数的優位を得た日本は、同15分に北原が2点目を決める。そこから同24分に齋藤翔、同34分にFW里見汰福、そして同45分にはオウンゴールで、後半だけで大量4点を挙げた。

日本を4強に導くゴールを決めた北原のゴール動画には、「見事すぎる！」「技術の高さがうかがえる」「シュートもうまいわ」「クーニャしてるー」「まきもクーニャやってる！」「代表10番様様」「最高！ 早くまたトップで見たいなぁ」といったコメントが寄せられた。（FOOTBALL ZONE編集部）