中国を訪問していたアメリカのトランプ大統領は、習近平国家主席との2日にわたる首脳会談を終え、帰国の途につきました。米中首脳会談について、台湾の受け止めです。台湾メディアは、帰国の途についたトランプ大統領が、首脳会談で台湾への武器売却などを話し合ったなどと明らかにしたことについて、「中国を離れて初めて本音を言った」との見出しで伝えました。一方で、習近平国家主席が9月に訪米する見通しとなったため、今後も