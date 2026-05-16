中国を訪問していたアメリカのトランプ大統領は、習近平国家主席との2日にわたる首脳会談を終え、帰国の途につきました。米中首脳会談について、台湾の受け止めです。

台湾メディアは、帰国の途についたトランプ大統領が、首脳会談で台湾への武器売却などを話し合ったなどと明らかにしたことについて、「中国を離れて初めて本音を言った」との見出しで伝えました。一方で、習近平国家主席が9月に訪米する見通しとなったため、今後も台湾をめぐる中国の画策が続くとする警戒感も出ています。

こうした中、台湾では将来、アメリカの軍事支援が滞る事態も見据え、自力で兵器を開発する動きが加速しています。

とりわけいま、力を入れているのがドローンです。

部品は全て中国製を排除したほか、できるだけ安く作れるよう3Dプリンターによる部品も活用しています。

台湾では中国軍の侵攻を阻止するため、ドローンを20万機配備することを目指しています。

ただ、ドローンの配備計画をめぐっては、与野党の対立で実現が危ぶまれる展開となるなど、中国の圧力の前で台湾の人々の世論も揺れています。