高市首相は15日夜、中国訪問を終えたアメリカのトランプ大統領とおよそ15分間電話会談を行い、「揺るぎない日米同盟を確認できた」と強調しました。高市首相「本日も大変良い議論ができて、トランプ大統領との間で揺るぎない日米同盟を確認することができました」トランプ大統領は日本時間の午後3時半過ぎに、中国・北京の空港を出発し、大統領専用機の機内で電話会談に応じました。電話会談は今夜7時半から15分間行われ、高市首相
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