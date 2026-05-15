〈高市陣営による「中傷動画」“SNS班の責任者”は現大臣補佐官だった直撃に「一回ちゃんと話したほうがいい」〉から続く「高市事務所および高市陣営においては、（略）他の候補に関するネガティブな情報を発信する、あるいはそのような動画を作成して発信するといったことは一切行っておりませんと報告を受けています。（略）その週刊誌の記事を信じるか秘書を信じるかというと、私は秘書を信じます」【画像】公設秘書と陣営ス