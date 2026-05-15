女優の南野陽子（58）が14日深夜放送のTOKYOFM「TOKYOSPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。ブレークのきっかけとなった大ヒットドラマでの役柄ついて“謝罪”した。同番組では音楽プロデューサー、放送作家として活躍する秋元康氏と共演した。TBS日曜劇場「半沢直樹」で南野が披露した関西弁について、秋元氏は「凄かった」と絶賛。兵庫県出身の南野は「れっきとした関西人なんで。わりと大阪の漫才言葉みたいなのよ