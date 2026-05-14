新潟市の港町文化を象徴する古町芸妓にこの春 新人2人が加わり、13日の『おひろ芽の会』で初めての舞を披露しました。 古町芸妓を育成する柳都振興にこの春入社したのは、新発田市出身のはじめさんと新潟市西区出身の菜月さんです。 ■新人の古町芸妓 はじめさん 「はじめと申します。今後よろしくお願いいたします。」 ■新人の古町芸妓 菜月さん 「菜月と申します。精いっぱい頑張りたいと思います。」