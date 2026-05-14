バレーボールのＳＶリーグ男子チャンピオンシップ決勝（１５日開幕、神奈川・横浜アリーナ）の前日会見が１４日に同会場で行われ、サントリーの主将・高橋藍は「最後は笑って終わるのがベスト。優勝して支えてくれた人たちに恩返ししたい」と意気込みを語った。サントリーは昨季、レギュラーシーズン（ＲＳ）２位ながらチャンピオンシップを勝ち上がって優勝。今季は２９連勝を含む４０勝４敗でＲＳ１位になった。「チーム力が