徳島市で2026年1月、男性に金属バットのようなもので暴行を加えケガをさせたとして、警察は5月14日、凶器準備集合・傷害の容疑で男や少年あわせて5人を逮捕しました。逮捕されたのは、徳島市八万町の無職の22歳の男と、建設業の20歳の男、鳴門市の高校生ら5人です。警察によりますと、容疑者の男らは2026年1月、金属バットのような凶器を準備して集合し、徳島市内の路上で成人男性に暴行を加え、頭蓋骨骨折などの大けがを負わせた