全身がん闘病中の美容外科「高須クリニック」の高須克弥院長（81）が2026年5月14日にXを更新し、「何をしても現代治療では僕の癌が治らないことがわかった」などと投稿した。

「癌と二人連れで人生劇場を演じきる」

高須院長は18年に全身がんであることを公表し、現在まで複数回の手術や抗がん剤注入を重ねたほか、さまざまな試みをしながら治療を続けてきた。Xでは「生涯現役」を掲げてクリニックで働く姿やゴルフ場に通う様子も見せている。

今回は自撮り写真を公開しながら、「かっちゃんの癌はしぶとい。あらゆる攻撃に耐えて領土を広げている」と報告した。近況を、

「戦術的な武器も効かない。もはや打つ手なし。何をしても現代治療では僕の癌が治らないことがわかった。癌と二人連れで人生劇場を演じきることに決めた」

と述べ、「今日からかっちゃん主導の攻撃的緩和ケアを始める。どこまでいけるか。楽しみなう」とも伝えている。

投稿を受けてXでは、「この心持ちを本当に尊敬する。高須先生の毎日が幸せで溢れますように！」「生涯現役なう！そんな高須先生が大好きです」「勇気いただいています」といった声が寄せられている。